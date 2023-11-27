В СИЗО отправили ростовчанина, перерезавшего трос монтажнику высотки
Ворошиловский районный суд Ростова избрал меру пресечения мужчине, перерезавшему трос альпинисту. Игоря Пугачева заключили под стражу. Мужчина останется в СИЗО до 24 января 2024 года.
ЧП случилось днем 23 ноября на Северном. По версии следствия, монтажник в подвешенном состоянии штукатурил дом на пятом этаже. Когда под ним остановился прохожий, специалист крикнул ему, чтобы тот отошел подальше. Однако выпившему пешеходу это не понравилось. Игорь поднялся на крышу здания и перерезал страховочную веревку.
Альпинист упал на землю с высоты 15 метров. К счастью, ремонтник остался жив. Но в результате падения он получил множественные травмы и был доставлен в больницу.
Вскоре правоохранители задержали 47-летнего Игоря Пугачева. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».