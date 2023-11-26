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В Ростове мужчина перерезал страховочный трос монтажнику высотки. Происшествие случилось на проспекте Космонавтов 23 ноября.По версии следствия, 47-летний мужчина был в тот день пьян. У него возник конфликт с ранее незнакомым монтажником, который выполнял ремонтные работы в многоэтажном доме. Подвыпивший ростовчанин захотел наказать ремонтника. Он поднялся на крышу дома и перерезал страховочную веревку, на которой держался потерпевший.К счастью, 47-летний мужчина остался жив. Но в результате падения он получил множественные травмы и был доставлен в больницу.Как сообщает СУ СК по Ростовской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.