Ростовчанин, который перерезал трос альпинисту, пойдет под суд

Фото: СУ СК по Ростовской области.

В Ростове мужчина, который перерезал трос альпинисту, пойдет под суд. Игоря Пугачева обвиняют по двум статьям: «Покушение на убийство», «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».По версии следствия, 27 ноября 2023 года на проспекте Космонавтов 47-летний мужчина штукатурил дом на пятом этаже в подвешенном состоянии. В это время рядом остановился прохожий. Специалист попросил Пугачева отойти. Ростовчанину это не понравилось, он поднялся на крышу здания и перерезал страховочный трос. Мужчина упал на землю с 15-метровой высоты.Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу. Благодаря своевременно оказанной помощи рабочего спасли.В СУ СК по Ростовской области сообщили, что обвиняемый полностью признал свою вину. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.