Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчанин, который перерезал трос альпинисту, пойдет под суд

Ростовчанин, который перерезал трос альпинисту, пойдет под суд
В Ростове мужчина, который перерезал трос альпинисту, пойдет под суд. Игоря Пугачева обвиняют по двум статьям: «Покушение на убийство», «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

По версии следствия, 27 ноября 2023 года на проспекте Космонавтов 47-летний мужчина штукатурил дом на пятом этаже в подвешенном состоянии. В это время рядом остановился прохожий. Специалист попросил Пугачева отойти. Ростовчанину это не понравилось, он поднялся на крышу здания и перерезал страховочный трос. Мужчина упал на землю с 15-метровой высоты.

Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу. Благодаря своевременно оказанной помощи рабочего спасли.

В СУ СК по Ростовской области сообщили, что обвиняемый полностью признал свою вину. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: СУ СК по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.