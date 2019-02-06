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В Ростове задержали подозреваемого в убийстве во время перестрелки на Северном

В Ростове задержали подозреваемого в убийстве во время перестрелки на Северном
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в убийстве и покушении на убийство во время перестрелки на Северном. В отношении 25-летнего ростовчанина решается вопрос о заключении под стражу.

Как ранее сообщал Rostov.ru, вооруженный конфликт случился 7 февраля на проспекте Космонавтов. Две группы мужчин приехали на шести автомобилях и стали ругаться между собой. Когда закончились словесные аргументы, один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в оппонентов.

Один из мужчин погиб сразу, второй оказался серьезно ранен. Тогда мужчины погрузили убитого и пострадавшего в свои машины и привезли ко входу БСМП-2.

Полицейские объявили план «Перехват». На следующий день после ЧП предполагаемого убийцу удалось задержать. У него изъяли оружие, из которого он стрелял.

- В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ Галина Гагалаева. - Расследование уголовного дела продолжается.

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