В Ростове задержали подозреваемого в убийстве во время перестрелки на Северном



В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в убийстве и покушении на убийство во время перестрелки на Северном. В отношении 25-летнего ростовчанина решается вопрос о заключении под стражу.



Как ранее сообщал Rostov.ru, вооруженный конфликт случился 7 февраля на проспекте Космонавтов. Две группы мужчин приехали на шести автомобилях и стали ругаться между собой. Когда закончились словесные аргументы, один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в оппонентов.



Один из мужчин погиб сразу, второй оказался серьезно ранен. Тогда мужчины погрузили убитого и пострадавшего в свои машины и привезли ко входу БСМП-2.



Полицейские объявили план «Перехват». На следующий день после ЧП предполагаемого убийцу удалось задержать. У него изъяли оружие, из которого он стрелял.



- В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ Галина Гагалаева. - Расследование уголовного дела продолжается.