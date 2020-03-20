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Последняя неделя марта в Ростове-на-Дону будет ветреной и пасмурной

Последняя неделя марта в Ростове-на-Дону будет ветреной и пасмурной
В донской столице рабочая неделя будет прохладной и пасмурной. По информации Ростовского гидрометцентра, температура поднимется только ближе к выходным.

В понедельник, 23 марта, столбики термометров не поднимутся выше отметки +5, к вечеру они покажут до +1 градуса. Ветер будет дуть с силой шесть метров в секунду. По данным донского ГУ МЧС, иногда порывы будут достигать 18 метров в секунду.

В ночь на 24 марта прогнозируется дождь со снегом. Вторник станет самым холодным днём последней недели марта — днём ожидается 0...+1 градус, вечером - +1...+2 градуса. В течение суток небо будет затянуто тучами, ветер усилится до восьми метров в секунду.

Середина недели наконец порадует ростовчан высокой температурой. В среду, 25 марта, столбики термометров поднимутся до +9...+12 градусов, вечером будет +8...+11 градусов. Будет так же пасмурно, ветер не стихнет.

В четверг градусники покажут днём от +13 до +16 градусов, вечером — от +11 до +14 градусов. Остальные погодные условия не изменятся. Из-за туч и ветра температура будет ощущаться ниже.

Наконец, в пятницу, 27 марта, иногда начнёт проглядывать солнце. Воздух прогреется до +14...+16 градусов, вечером прогнозируется +12...+15 градусов. Северо-восточный ветер сменится восточным, хоть сила его и не убавится.

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