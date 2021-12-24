Пациентами с коронавирусом стали еще 494 жителя Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

Медики продолжают выявлять случаи заболевания коронавирусом в Ростовской области. За сутки с 26 по 27 декабря положительные результаты ПЦР-тестов получили 494 человека.По информации регионального правительства, 38,1% новых пациентов с COVID-19 - молодежь в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 30,6% - жители области от 46 до 65 лет. В числе инфицированных 18,5% - пенсионеры, из которых 5,7% - старше 80 лет. Вирус подхватили и дети. 12,8% заболевших оказались несовершеннолетними.Общее количество людей с положительными ПЦР-тестами выросло до 192 156 человек. Из них 9 508 не смогли побороть опасный вирус. Специалисты отмечают, что все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.