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Еще 654 жителя Ростовской области стали пациентами с коронавирусом

Еще 654 жителя Ростовской области стали пациентами с коронавирусом
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 654 человека. По данным на 13 декабря, большую часть новых инфицированных составила молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной группе медики зафиксировали 34,9% случаев заражения.

Немного меньше, 33,6%, людей с подтвержденным диагнозом в возрасте от 46 до 65 лет. В числе пациентов ковидных госпиталей оказались и пенсионеры. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили 13,1% жителей региона от 66 до 79 лет. Еще 5,4% - люди старше 80 лет. Медики продолжают фиксировать случаи заболевания и среди детей. За сутки вирус подхватили 13% несовершеннолетних.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 184 019 жителей Ростовской области. Большинство из них уже выздоровели. Однако врачам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. Опасная инфекция забрала жизни 9 155 человек. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.
Фото: Алексей Бойко.
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