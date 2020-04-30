Что ждёт каждый знак Зодиака в ближайшую неделю, рассказывает ростовский астролог
Ростовский астролог рассказал, что ждёт каждый знак Зодиака в ближайшие дни. Прогноз составила Ольга Шумилина.
Овен
Для Овнов сейчас очень острой является финансовая проблема. Вам стоит задуматься о новых средствах заработка, поискать возможность приумножить своё состояние. Следите за своими мыслями. На этой неделе можете сделать довольно серьёзные покупки. Приобретая ту или иную вещь, думайте не о её использовании, а о вложении средств. Овнам нужно готовиться как к получению денег, так и к расходам, по большей части большим. Для снятия накопившегося напряжения возьмите онлайн-уроки музыки или живописи, посетите виртуальный тур по музеям искусства и музыкальные фестивали онлайн. Если в прошлом были ссоры с братьями или сестрами, сейчас самое время восстановить и укрепить связь с родными.
Телец
Внимание Тельцов на этой неделе будет направлено на самого себя. В первую неделю мая Тельцы сильнее, чем когда-либо, осознают свою значимость и неповторимость, поэтому займутся делами, касающимися непосредственно их самих. Захочется уделить внимание своей внешности, физическому состоянию, потратить деньги на косметику и одежду. В отношениях с близкими Тельцы станут более напористыми, в голосе появятся командные нотки. Вам захочется поухаживать за домашними цветами, заняться кулинарией, рукоделием или чем-то творческим. В период с 6 по 10 мая будете чувствовать раздражение, могут возникнуть ссоры, так что постарайтесь не допустить разногласий с членами семьи и друзьями.
Близнецы
Близнецы в первую неделю захотят побыть в одиночестве, у них не будет желания с кем-либо делиться мыслями и идеями. Вы предпочтёте уединённые умственные занятия, позволяющие беспрепятственно предаваться своим размышлениям и мечтаниям. В это время в памяти могут всплыть давние события, которые не дают покоя, постоянно тревожат вас. Начиная с середины мая, вы можете вернуться к прошлому и расставить все точки над «i» в том, что давно так мучает вас. Для поднятия настроения женщинам стоит поэкспериментировать с новым макияжем, а мужчинам – сделать что-то своими руками или сесть за книжку, которую давно думали прочесть.
Рак
В начале мая в гости будут напрашиваться друзья. У Раков-домоседов появится чувство усталости от пребывания в четырёх стенах, возникнет желание оказаться в компании. Для Раков, которые продолжают трудиться, рабочие дни пройдут в атмосфере обмена мнениями и опытом, обсуждения ближайших планов. В первой декаде мая возрастёт интерес к новой информации, особенно необычной, например, к оккультным знаниям. После 6 мая обращайте внимание на свои эмоции, так как у вас может усилиться раздражительность, возможен конфликт с друзьями.
Лев
У Львов, продолжающих ходить на работу, появится потребность в признании. Вы станете более уверенными в себе, появится возможность прославиться трудовыми достижениями. В начале мая следует всю энергию направить на повышение своих профессиональных навыков. Во второй половине недели вас могут ждать трения с начальством, просчёты на работе, которые могут получить огласку и иметь определённые последствия. С друзьями установятся тёплые доверительные отношения, а у некоторых – даже романтические отношения в дружеском кругу. Захочется развлечений и посиделок с приятелями. Вам ничто не мешает устроить посиделки онлайн.
Дева
У Дев повысится интерес к образованию, законодательству, культуре и жизни людей в других странах. В первую неделю мая придёт весточка от родственников издалека, или усилятся контакты с ними. В любом случае возможны новости из других городов и даже государств. Появится возможность для обучения, повышения квалификации, или вы сами окажетесь в роли лектора и поучаствуете в онлайн-конференции. Сейчас хорошее время для начала курса изучения иностранного языка, для писательской или лекционной деятельности, общения с высокообразованными людьми.
Весы
Весы в первой декаде мая были бы вполне счастливы, сидя дома и читая книгу на тему искусства. Ещё лучше, если вы поприсутствуете на лекции, находясь рядом с живым мастером, так что инвестируйте деньги в себя, заплатите за свое обучение. Вы станете более проницательными, критичными, вам станет труднее скрывать свои мысли. Сейчас создаются условия, которые как бы вынуждают открыто высказывать то, что обычно скрывается. Будьте внимательны, ненароком может вскрыться какая-то информация. Вы случайно узнаете какой-то секрет или сами проговоритесь.
Скорпион
Скорпионов ждут накал эмоций, усиление чувственности, переживания. Как Скорпионы ни старались, внутреннюю борьбу с собственными эмоциями и страстями они в начале мая проигрывают. Скорпионье упрямство грозит плачевными последствиями в попытке разрешить конфликты или достигнуть компромисса. С 6 мая участятся ссоры с партнёрами. Скорпионы, которые работают, столкнутся с неверным оформлением документов, недостатком или искажением информации, так что будьте внимательнее. Возможны подлоги, намеренный обман. Зато возможность заработать и потратить деньги на свои «хотелки» доставит Скорпионам радость.
Стрелец
Усилится беспокойство по поводу работы, или будут вызовы к начальству. Поберегите своё здоровье, вас подстерегают простудные заболевания. Занимайтесь профилактикой уже имеющегося хронического заболевания. В любом случае придётся заняться вопросами гигиены, питания и условий жизни. Также начало мая благоприятно для завоевания авторитета в рабочем коллективе, улучшения отношений с членами семьи и коллегами по работе. В это время появится множество текущих дел, придётся искать эффективные способы их разрешения. Может появиться возможность дополнительного заработка.
Козерог
С приходом мая у Козерогов увеличатся жизненные силы и трудоспособность. Стремление наслаждаться и гнаться за удовольствиями усилится. В этот период захочется романтики. Атмосфера самоизоляции может побудить к творчеству. Если с вами живут дети, привлекайте их к своему творческим занятиям. Общение с детьми и близкими людьми значительно улучшат самочувствие и ощущение нужности. Обратите внимание на свое питание, контролируйте количество съеденного (особенно сладостей).
Водолей
Энергия Водолеев в первой декаде мая направлена, прежде всего, на семью, домашние хлопоты и вопросы, связанные с домом. Захочется перемен в своём доме, самый простой способ удовлетворить это желание — сделать небольшую перестановку. Возможны известия, касающиеся членов семьи, или весточка от родителей, которые могут дать какие-то мелкие поручения. В это время появляется необходимость купить что-то для дома. После 6 мая возрастёт напряжение в общении с семьёй.
Рыбы
В первую неделю мая Рыбы связаны с обстоятельствами, которые подтолкнут их к развитию или улучшению своих навыков. Вы начнёте больше читать, собирать информацию. Рыбы станут более любознательными и общительными. Взаимоотношения с братьями и сёстрами активизируются. Появится множество не терпящих отлагательства дел и вопросов, требующих немедленного разрешения. Может поступить предложение приступить к новой работе. Количество контактов с людьми в это время значительно возрастёт. Рыбы, которые устали от самоизоляции, могут купить себе интересную книгу или почитать её онлайн, записаться на какие-либо онлайн-курсы. Это поможет сместить фокус внимания.