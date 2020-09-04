Астропрогноз для ростовчан: Близнецов ждет поступление денег, а Девам рекомендуется освободиться от старых отношений

Для многих женщин текущая неделя окажется благоприятной для чествования своего эго. Дело все в том, что в четверг Марс заходит в ретро-движение — это означает возвращение бывших любовников и отношений с ними. Нептун может придать им романтический флёр, что, несомненно, позволит почувствовать себя юным, влюблённым и беззаботным. Ведь повелитель воды влияет на подсознательное и эмоции. И наконец, Юпитер - тот, что все расширяет и усугубляет, - пойдёт прямой дорогой. Именно благодаря ему походы налево будут прекращены. В целом стоит ожидать и надеяться на то, что вся неразбериха и затянувшиеся переживания закончатся. А те дела, которые казались неподъёмными, превратятся в «пёрышки». Именно такой прогноз с 7 по 13 сентября для ростовчан составила астролог Ирина Предит.♈ Овен - если рогатый задумал махинации, то мой совет - остановиться. Деньги на этой неделе придут от подписанных контрактов. А некоторые Овны смогут предугадать коварные планы соперников.♉ Телец - ваши беззаботные гулянки в понедельник и вторник в среду могут привести к тому, что вы обнаружите долговые обязательства. Подумайте, стоит ли оно того?♊ Близнецы - во вторник ожидается поступление денежных средств. Не рекомендуется заниматься бюрократическими вопросами и оформлять документы, провести неделю в кутеже. Женщины к выходным могут получить щедрые подарки.♋ Рак - борьба с ветряными мельницами ещё никого до добра не довела, поэтому рекомендуется сидеть в своей любимой келье (ведь для Раков нужно уединение) и не выяснять отношения.♌ Лев - «молчание золото» - именно этим девизом вы должны руководствоваться. Или уже классическим «никогда и ничего не проси. Сами придут. И все дадут».♍ Дева - освободитесь от всего старого. Ведь в свой новый год (у Дев сейчас дни рождения) нужно входить с новыми силами и без тех, кто эти самые силы из вас тянет.♎ Весы - серьёзные контракты и романтические приключения. Все в вашем фирменном стиле. Без отступления от общепринятых канонов.♏ Скорпион - всеобщее признание ваших талантов и желание стать «Аллой Борисовной» лучше держите при себе. Окружающие не заметят тонкие порывы творческой души.♐ Стрелец - намечается поездка? Лучше лежать тюленем в номере или на пляже, но не соглашаться на экскурсии и приключения.♑ Козерог - от судьбы не уйдёшь, так же, как и от доблестных правоохранителей - все тайное становится явным. Поэтому не стоит тратить много времени для похорон фактов. Лучше признаться и открыться миру. А там уже «будь, что не сбудется и что не забудется».♒ Водолей - у вас начнётся красивая неделя, так пусть она так же и закончится. Тяжело придётся тому Водолею, который посчитает, что много потратил и ему нужно угомониться, но шоу должно продолжаться, несмотря ни на что.♓ Рыбы - «царь Кощей над златом чахнет» - это про вас на этой неделе. Не стоит мерить давление и волноваться от того, что понесли материальные потери, потому как за эти семь дней вы столько же приобретёте. Относитесь к этому, как к курорту по Лас-Вегасу.