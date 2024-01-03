Отец двоих детей погиб в ДТП на трассе в Ростовской области

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Стала известна личность погибшего в ДТП в Миллеровском районе Ростовской области. В аварии на трассе М-4 «Дон» погиб 35-летний Владимир Головко. Об этом пишет издание DonDay.Вечером 1 января мужчина ехал за рулем «ВАЗ-21099» по федеральной автодороге. Около 20:00 он проезжал мимо хутора Обуховки. В какой-то момент атомобиль съехал с дороги и перевернулся. Дончанин получил травмы, несовместимые с жизнью.Владимир жил в Миллерово и работал таксистом. У него остались двое детей. Мужчину похоронят на городском кладбище 6 января. Траурная церемония назначена на 12:00., тем же вечером в 20 километрах от места аварии произошло другое смертельное ДТП.