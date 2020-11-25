За сутки от коронавируса вылечились 279 жителей Ростовской области

В Ростовской области число выздоровевших от коронавируса пациентов превысило 31,5 тысячи. Информацию об этом 27 ноября опубликовало областное правительство.За прошедшие сутки с опасным вирусом справились 279 человек. Общее количество вылечившихся от COVID-19 дончан составило 31 638 дончан. В настоящее время в стационарах находятся 1 946 пациентов с диагнозом «коронавирус». Из них 160 человек в тяжелом состоянии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Количество зараженных пополнили 317 человек за последние 24 часа, а общее число заболевших достигло 39 023 пациентов.Кроме того, медики выявили подозрения на коронавирус еще у 281 дончанина. Всего под наблюдением врачей находятся 24 382 жителя Ростовской области.