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На Дону от вируса COVID-19 вылечились еще 110 человек

За минувшие сутки в донском регионе еще 110 жителей побороли вирус COVID-19. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По данным на 8 ноября, общее число выздоровевших от коронавируса достигло 26 222 человек. Как правило, инфекция проявляется бессимптомно или с признаками ОРВИ. В основном от вируса страдают пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями.

В стационарах донского региона с вирусом борются 1 900 пациентов. В тяжелом состоянии, подключенными к аппаратам ИВЛ, находятся 161 заболевший.

Всего в Ростовской области выявлено 33 115 зараженных коронавирусом, включая 312 новых инфицированных. От COVID-19 скончались 946 пациентов. За прошедшие 24 часа вирус отнял жизни 17 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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