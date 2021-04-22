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За сутки в Ростовской области выздоровели 203 человека, болевших COVID-19

За сутки в Ростовской области выздоровели 203 человека, болевших COVID-19
В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 77 919 человек. Из них 203 побороли опасную инфекцию за сутки с 25 по 26 апреля.

В стационарах получают лечение 1 969 дончан. Среди них 20 находятся в тяжелом состоянии. У них поражено более 75% легких, и дышать самостоятельно они не могут. Поэтому медики прибегли к крайней мере - инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. При таком способе обеспечения кислородом людям вставляют трахейную трубку. Чтобы избежать неприятных или даже болевых ощущений, людей вводят в медикаментозную кому. Еще 175 подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ. Они получают кислород с помощью специальных масок и мундштуков.

За период пандемии диагноз подтвердился у 87 044 жителей Ростовской области, из которых 4 004 скончались от последствий болезни. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.

Фото: vayvay.info.

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