За сутки в Ростовской области выздоровели 203 человека, болевших COVID-19

В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 77 919 человек. Из них 203 побороли опасную инфекцию за сутки с 25 по 26 апреля.В стационарах получают лечение 1 969 дончан. Среди них 20 находятся в тяжелом состоянии. У них поражено более 75% легких, и дышать самостоятельно они не могут. Поэтому медики прибегли к крайней мере - инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. При таком способе обеспечения кислородом людям вставляют трахейную трубку. Чтобы избежать неприятных или даже болевых ощущений, людей вводят в медикаментозную кому. Еще 175 подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ. Они получают кислород с помощью специальных масок и мундштуков.За период пандемии диагноз подтвердился у 87 044 жителей Ростовской области, из которых 4 004 скончались от последствий болезни. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.