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От COVID-19 выздоровели еще 205 жителей Ростовской области

От COVID-19 выздоровели еще 205 жителей Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 205 человек. С начала пандемии по 30 апреля инфекцию побороли 78 732 жителя региона.

В стационарах лечение получают 1 830 пациентов. За прошедшие сутки их число сократилось на 21 человека. Однако стало больше нуждающихся в инвазивных аппаратах ИВЛ. Они не могут самостоятельно дышать и находятся в тяжелом состоянии. Как правило, таких пациентов вводят в медикаментозную кому и обеспечивают кислородом через трахейные трубки. Так, жизненно важный газ получают 29 человек. Еще 176 используют кислородные мундштуки и маски.

Ежедневный прирост инфицированных остается стабильным. За последние 24 часа вирус подхватили 230 жителей Ростовской области. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 87 961 человека. По информации правительства региона, 4 045 из них скончались от болезни.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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