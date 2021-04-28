От COVID-19 выздоровели еще 205 жителей Ростовской области

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 205 человек. С начала пандемии по 30 апреля инфекцию побороли 78 732 жителя региона.В стационарах лечение получают 1 830 пациентов. За прошедшие сутки их число сократилось на 21 человека. Однако стало больше нуждающихся в инвазивных аппаратах ИВЛ. Они не могут самостоятельно дышать и находятся в тяжелом состоянии. Как правило, таких пациентов вводят в медикаментозную кому и обеспечивают кислородом через трахейные трубки. Так, жизненно важный газ получают 29 человек. Еще 176 используют кислородные мундштуки и маски.Ежедневный прирост инфицированных остается стабильным. За последние 24 часа вирус подхватили 230 жителей Ростовской области. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 87 961 человека. По информации правительства региона, 4 045 из них скончались от болезни.