Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

От COVID-19 скончались еще 11 жителей Ростовской области

От COVID-19 скончались еще 11 жителей Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса скончались еще 11 человек. За сутки с 15 по 16 февраля инфекция забрала жизни шести женщин в возрасте от 60 до 86 лет и пяти мужчин от 64 до 76 лет.

Всего за период пандемии умерли 2 954 пациента ковидных госпиталей. Большинство из них - люди старше 60 лет. Это связано с ослабленной иммунной системой и хроническими заболеваниями. К ним относятся астма, сахарный диабет, гипертония, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические и заболевания легких.

Число ежедневно инфицированных дончан продолжает снижаться. За прошедшие 24 часа COVID-19 подхватили 332 человека. Как сообщили в региональном правительстве, общее количество зараженных составило 69 357 жителей Ростовской области.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.