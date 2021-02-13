От COVID-19 скончались еще 11 жителей Ростовской области

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 11 человек. За сутки с 15 по 16 февраля инфекция забрала жизни шести женщин в возрасте от 60 до 86 лет и пяти мужчин от 64 до 76 лет.Всего за период пандемии умерли 2 954 пациента ковидных госпиталей. Большинство из них - люди старше 60 лет. Это связано с ослабленной иммунной системой и хроническими заболеваниями. К ним относятся астма, сахарный диабет, гипертония, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические и заболевания легких.Число ежедневно инфицированных дончан продолжает снижаться. За прошедшие 24 часа COVID-19 подхватили 332 человека. Как сообщили в региональном правительстве, общее количество зараженных составило 69 357 жителей Ростовской области.