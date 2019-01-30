Экс-начальник отдела полиции оказался на одной скамье подсудимых с бывшим начальником ГИБДД Кашарского района



Вячеслав Ветлицын, Роман Лазарев



Бывшему начальнику отдела ГИБДД Кашарского района на скамье подсудимых составил компанию экс-руководитель местного отдела полиции. Дела, возбуждённые в отношении Вячеслава Ветлицына и Романа Лазарева объединили в одно производство, сообщает DonDay.ru.



Очередное заседание по коррупционному делу прошло 1 февраля. По информации Миллеровского районного суда, по ходатайству стороны защиты судебное заседание перенесли на 13 февраля.



Добавим, что бывшим правоохранителям грозит до 12 лет лишения свободы.



Напомним, начальник ОМВД «Кашарский» Роман Лазарев требовал от руководителя ОГИБДД Вячеслава Ветлицына еженедельно по 5 тыс. руб. Такова была плата за покровительство главного полицейского района. Таким образом, Ветлицын всего перечисли порядка 180 тысяч рублей.