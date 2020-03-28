Ростовский областной суд оставил за решёткой осуждённых экс-полицейских



Осуждённые правоохранители пытались обжаловать приговор в Ростовской областном суде. Заседания по делу экс-начальника ОГИБДД МО МВД «Кашарский» Вячеслава Ветлицына и экс-начальника межмуниципального отдела МВД «Кашарский» Романа Лазарева прошло 30 марта.



Полицейских задержали в апреле 2019 года. По версии следствия, с ноября 2015-го по марта 2018 года правоохранители вымогали у своих подчинённых взятки за покровительство и попустительство на службе. Также с 2016-го по 2018 год сотрудники оказывали Ветлицыну услуги имущественного характера.



Роман Лазарев получил семь лет колонии строго режима, Вячеслав Ветлицын – восемь. Они хотели обжаловать приговор, посчитав наказание слишком суровым. Однако по данным пресс-службы областного суда, приговор оставлен без изменений. Она пока не вступил в законную силу.