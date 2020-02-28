На Дону осудили начальников районного отдела МВД за вымогательства у подчинённых





В Ростовской области суд вынес приговор бывшему начальнику отдела МВД России «Кашарский» Роману Лазареву и экс-руководителю ОГИБДД межмуниципального отдела «Кашарский» Вячеславу Ветлицыну. Бывшие сотрудники полиции осуждены за получение взяток. Об этом сообщили в донском Следкоме 3 марта.



По данным следствия, с ноября 2015-го по март 2018 года Лазарев и Ветлицын вымогали у своих подчиненных взятки за общее покровительство и попустительство по службе.



Кроме того, с июня 2016-го по февраль 2018 года подчинённые оказывали лично Ветлицыну услуги имущественного характера.



Суд приговорил Романа Лазарева к семи годам лишения свободы. Он также должен выплатить штраф в размере пятикратной суммы взятки. Кроме того, полицейского лишили звания подполковника полиции. Отбывать наказание экс-правоохранитель будет в колонии строгого режима.



Вячеслав Ветлицын получил восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Сумма штрафа также составляет пятикратный размер взятки. К тому же подполковника полиции лишили звания.