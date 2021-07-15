Осужденному ЛИУ-20 в Шахтах прислали зубную пасту с наркотиками
В лечебно-исправительном учреждении № 20 города Шахты сотрудники ГУФСИН нашли посылку с наркотиками. Вещество обнаружили в тюбике зубной пасты.
Специалисты проверяли посылки для осужденных. Одна из них показалась им подозрительной. Служебные собаки подтвердили их догадки, указав на зубную пасту. Правоохранители вскрыли тюбик и обнаружили сверток. Он был заполнен белым кристаллическим веществом. Сотрудники ГУФСИН изъяли находку.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, по данному происшествию вызвана следственно-оперативная группа, проводится проверка.