В исправительную колонию Ростова женщина принесла вафли, посыпанные наркотиками
Сладости с наркотиками принесла ростовчанка в исправительную колонию. Инцидент произошёл 27 августа в ИК-2 на улице Тоннельной.
Женщина принесла посылку одному из осуждённых. Внутри лежали вафли, посыпанные белым порошком. Ростовчанка добавила его в каждую сладость. Предположительно, вещество содержит наркотики.
Правоохранители изъяли вафли и задержали женщину. В пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области добавили, что по данному факту проводится проверка.