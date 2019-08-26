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В исправительную колонию Ростова женщина принесла вафли, посыпанные наркотиками

В исправительную колонию Ростова женщина принесла вафли, посыпанные наркотиками
Сладости с наркотиками принесла ростовчанка в исправительную колонию. Инцидент произошёл 27 августа в ИК-2 на улице Тоннельной.

Женщина принесла посылку одному из осуждённых. Внутри лежали вафли, посыпанные белым порошком. Ростовчанка добавила его в каждую сладость. Предположительно, вещество содержит наркотики.

Правоохранители изъяли вафли и задержали женщину. В пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области добавили, что по данному факту проводится проверка.

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