В колонию Шахт пытались пронести сигареты с наркотиками



Женщина пыталась пронести в колонию Шахт сигареты с наркотиками.



Нарушительница прибыла в ИК № 9 14 февраля на длительное свидание к супругу, который отбывает наказание за незаконный оборот наркотиков. Во время досмотра продуктов и личных вещей в пакете с сигаретами сотрудники испарительного учреждения нашли вещество растительного происхождения, предположительно наркотического содержания.

- По данному факту проводится проверка, изъятое вещество направлено в органы полиции для проведения экспертизы, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области.

