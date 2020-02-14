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В колонию Шахт пытались пронести сигареты с наркотиками

В колонию Шахт пытались пронести сигареты с наркотиками
Женщина пыталась пронести в колонию Шахт сигареты с наркотиками.

Нарушительница прибыла в ИК № 9 14 февраля на длительное свидание к супругу, который отбывает наказание за незаконный оборот наркотиков. Во время досмотра продуктов и личных вещей в пакете с сигаретами сотрудники испарительного учреждения нашли вещество растительного происхождения, предположительно наркотического содержания.
- По данному факту проводится проверка, изъятое вещество направлено в органы полиции для проведения экспертизы, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области.

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