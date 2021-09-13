Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Остановку возле автовокзала в Ростове оцепили из-за подозрительного предмета

Остановку возле автовокзала в Ростове оцепили из-за подозрительного предмета
Оставленная кем-то сумка стала причиной оцепления остановки возле Главного автовокзала в Ростове. Происшествие случилось утром 15 сентября на проспекте Сиверса.

Черную женскую сумку обнаружили на остановке общественного транспорта. Долгое время за ней никто не приходил, поэтому на место вызвали полицию и экстренные службы реагирования. Прибывшие специалисты оцепили остановку и обследовали сумку на наличие опасных предметов.

К счастью, в сумке взрывоопасных предметов не оказалось. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что выезд подразделений оказался ложным.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.