Остановку возле автовокзала в Ростове оцепили из-за подозрительного предмета

Оставленная кем-то сумка стала причиной оцепления остановки возле Главного автовокзала в Ростове. Происшествие случилось утром 15 сентября на проспекте Сиверса.Черную женскую сумку обнаружили на остановке общественного транспорта. Долгое время за ней никто не приходил, поэтому на место вызвали полицию и экстренные службы реагирования. Прибывшие специалисты оцепили остановку и обследовали сумку на наличие опасных предметов.К счастью, в сумке взрывоопасных предметов не оказалось. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что выезд подразделений оказался ложным.