В Ростовской области обнаружили останки бойца, погибшего во времена ВОВ
Останки солдата, погибшего во времена Великой Отечественной войны, нашли в Ростовской области. Об этом сообщает DonDay.ru.
Находку 11 июля сделали специалисты из поискового объединения «Миус-фронт». По их словам, останки предполагаемого курсанта Красной армии обнаружили на территории села Большие Салы.
- Солдат погиб примерно в октябре-ноябре 1941 года в результате подрыва немецким боеприпасом, - рассказали в «Миус-фронт». – Судя по тому, что в грудной клетке бойца найдены пули, можно предположить, что немецкий солдаты добивали бойца.
Отметим, что добровольцы из «Миус-фронт» на протяжении целого года ведут раскопки на полях сражений Великой Отечественной войны. Специалисты часто находят останки солдат, погибших защищая родину. Некоторых они уже успели похоронить с почестями.