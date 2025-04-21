В Ростове выставили на продажу дом, в котором жила балерина Фея Балабина

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В Ростове-на-Дону выставили на продажу старинное здание на улице Шаумяна, 58. Стоимость объекта, по информации на популярном сайте объявлений, составляет 30 миллионов рублей.Согласно данным из открытых источников, дом был возведён в XIX веке в стиле эклектики. Первоначально в нём располагалась гостиница, а позже здание превратили в жилой дом. В этом доме проживала известная русская балерина Фея Балабина.После 1920 года здание получило статус муниципального жилья и пережило две мировые войны. В память о выдающейся балерине на фасаде дома установлена мемориальная табличка с надписью: «Здесь проживала выдающаяся балерина Фея Ивановна Балабина (1910–1982)».Со временем здание пришло в аварийное состояние. В 2023 году его признали объектом культурного наследия, а затем – аварийным. В 2024 году появилась информация о сносе здания, но городская администрация это опровергла.