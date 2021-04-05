Оренбургский священник оправдал поступок настоятеля Андрея Немыкина

Священник из Оренбурга Валерий Духанин оправдал поступок настоятеля храма Димитрия Донского в Ростове Андрея Немыкина.Иерей призвал церковь не отчуждаться от отца Андрея, несмотря на то, что он совершил смертный грех.– Оправдывать мы не можем, но и отчуждаться от отца Андрея, как будто он ничего не значит для церкви, тоже нельзя. В таких ситуациях, как у отца Андрея, человеком изначальном движет не грех. Здесь шла внутренняя борьба, отец Андрей боролся со своим недугом, но в какой-то момент потерял силы. А это совершенно другое, – считает Духанин.Настоятеля храма Димитрия Донского в Ростове-на-Дону Андрея Немыкина нашли застреленным 1 апреля. Он добровольно ушел из жизни, оставив супругу, сына и дочь. Протоиерея похоронили на новом кладбище в родном Новочеркасске. Проститься с ним пришли сотни людей.