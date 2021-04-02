В Новочеркасске на прощание с настоятелем храма Дмитрия Донского пришли сотни человек

В Новочеркасске 4 апреля прошло прощание с настоятелем храма Дмитрия Донского- Андреем Немыкиным. Оно состоялось неподалекуот церки на новом городском кладбище.Проститься с мужчиной пришли сотни людей: родные, коллеги, сослуживцы и просто те, кто когда-то знал усопшего. В знак памяти люди приносили цветы и венки. Рядом дежурила скорая помощь. Отпевание протоирея так и не состоялось, из-за того, что он ушел из жизни сам.Напомним, тело застреленного Андрея обнаружила его супруга. Рядом лежал пистолет, который мужчина получил за боевые заслуги в Чечне. В епархии сообщили, что Немыкин был тяжело болен онкологией, именно поэтому совершил такой поступок.