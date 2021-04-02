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В Новочеркасске на прощание с настоятелем храма Дмитрия Донского пришли сотни человек

В Новочеркасске на прощание с настоятелем храма Дмитрия Донского пришли сотни человек

В Новочеркасске 4 апреля прошло прощание с настоятелем храма Дмитрия Донского- Андреем Немыкиным. Оно состоялось неподалекуот церки на новом городском кладбище.

Проститься с мужчиной пришли сотни людей: родные, коллеги, сослуживцы и просто те, кто когда-то знал усопшего. В знак памяти люди приносили цветы и венки. Рядом дежурила скорая помощь. Отпевание протоирея так и не состоялось, из-за того, что он ушел из жизни сам.



Напомним, тело застреленного Андрея обнаружила его супруга. Рядом лежал пистолет, который мужчина получил за боевые заслуги в Чечне. В епархии сообщили, что Немыкин был тяжело болен онкологией, именно поэтому совершил такой поступок.

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