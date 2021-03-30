Застреленного ростовского священника не будут отпевать в церкви

В Новочеркасске нашли застреленным настоятеля ростовского храма. Тело 56-летнего отца Андрея обнаружила жена во дворе собственного дома рано утром 1 апреля. У батюшки остались сын и дочка. Об этом сообщили в пресс-службе Донской митрополии.Протоиерей Андрей Немыкин болел раком и жаловался на боли в спине. Вероятно, это стало причиной для его ухода из жизни.По словам пресс-секретаря Ростовской и Новочеркасской епархии, священнослужителя не будут отпевать в церкви. Этот поступок считается большим грехом, простить который святые отцы, и тем более бог, не может. Панихиду в память об усопшем священники тоже не подведут, несмотря на то, что Андрей Немыкин долгое время вёл праведный образ жизни.Добавим, пастырь был участником боевых действий в Чечне. За свои заслуги он даже получил награду - пистолет. Именно это огнестрельное оружие сыграло с ним злую шутку.Андрей Немыкин окончил Ростовское Духовное училище в 1998 году. Спустя девять лет он прошёл обучение в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. За свою религиозную деятельность настоятель был награждён медалью святого Дмитрия Донского II степени, палицей и крестом.