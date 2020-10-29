Жена настоятеля донского храма погибла в смертельном ДТП в Крыму

Жена настоятеля Свято-Никольского храма Ростовской области Владимира Осяка погибла в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму. Об этом пишет новошахтинское издание Znamenka.info. Трагедия произошла вечером 29 октября.Иерей, матушка и их пятеро детей отправились в Крым на паломничество, планировали побывать в Свято-Троицком соборе, где находятся мощи Святого Луки Крымского. Владимир Осяк хотел помолиться за здоровье новошахтинцев и был крайне обеспокоен эпидситуацией в родном городе.На обратном пути их микроавтобус столкнулся с легковушкой. Удар был такой силы, что супруга настоятеля вылетела на трассу под колеса проезжающей мимо фуры. Женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия. Остальные участники ДТП отделались легкими повреждениями.