Опытный рыбак поделился итогами сезона зимней рыбалки в Ростовской области

Фото: Виталий Шульга

В Ростовской области завершился короткий, но насыщенный сезон подледной рыбалки. Заядлый рыбак Виталий Шульга поделился с корреспондентом Donday своими впечатлениями и опытом.Аномально теплая зима изначально не сулила удачных выходов на лед. Однако в конце февраля донская погода все же порадовала любителей зимней рыбалки. С 7 февраля и до начала марта на водоемах региона установился прочный ледяной покров. Это позволило рыбакам насладиться любимым занятием.Виталий Шульга рассказал, что из-за резкого похолодания рыба в этом сезоне была не очень активной. Но, как он отметил, если рыба не идет к рыболову, нужно искать ее. В этом сезоне лед установился при сильных морозах, достигавших -16...-18 градусов, что значительно повлияло на поведение рыбы.Для успешного лова рыбакам приходилось много передвигаться по льду. Виталий за одну вылазку проходил около 8-10 километров. Несмотря на усилия, он придерживался принципа «поймал и отпустил», беря рыбу только в разумных пределах.В этом сезоне рыболовы отметили обилие крупной тараньки и хищной рыбы, такой как окунь и щука. Самым крупным уловом Виталия стала щука весом семь килограммов.Виталий также подчеркнул важность соблюдения правил безопасности на льду. Необходимо проверять толщину льда, брать с собой пешню для простукивания, веревку длиной 10-15 метров, спасалки и обязательно отправляться на рыбалку с товарищем.По словам Виталия, при соблюдении всех мер предосторожности зимняя рыбалка может стать незабываемым и увлекательным занятием.