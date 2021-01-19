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Ольга Бузова скопировала образ жены экс-супруга - Тарасова

Ольга Бузова скопировала образ жены экс-супруга - Тарасова
Ольга Бузова повторила образ нынешней жены бывшего супруга - футболиста Тарасова. В этом звезду уличили на праздновании 35-летия.

Бузова оделась в такое же платье, как и Анастасия Костенко на свадьбу рэпера два года назад. Это мини-платье со стразами, сборкой и длинным рукавом. Бузова выбрала вариант в горчичном цвете, а Костенко - в зеленом. Однако обеих подписчики обвинили в безвкусице.

Бузова и Тарасов расписались в 2012 году. В 2016 году они развелись.

Практически сразу Тарасов завел отношения с моделью из Сальска Анастасией Костенко. В 2018 году пара расписалась, дончанка подарила ему сначала дочь Милану, а в 2020 году родила еще одну дочку - Еву.

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