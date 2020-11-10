Супруг ростовчанки Костенко признался, что тренер не дает забыть ему Ольгу Бузову

Прошлое супруга ростовской модели Анастасии Костенко до сих пор не отпускает. В новой жизни до сих пор всплывают отголоски прошлого, когда Дмитрий Тарасов был женат на Ольге Бузовой.Недавно футболист «Рубина» признался, что тренер Леонид Слуцкий до сих пор подшучивает над ним. Так, недавно Тарасов пришел в тренажерный зал, а там по телевизору показывают клипы Ольги Бузовой. Тарасов возмутился и спросил, кто и зачем это включил. Оказалось, что таким образом Слуцкий злит своего подопечного, напоминая ему о прошлых отношениях с певицей, передает портал Папарацци.Несмотря на то, что Тарасов уже несколько лет женат на ростовской модели Анастасии Костенко, общественности он стал известен именно благодаря браку с Бузовой. Они расписались в 2012 году. Перед журналистами Ольга признавалась, что ей хотелось «выйти замуж один раз и на всю жизнь». Девушка была без ума от Тарасова и надеялась встретить с ним старость.За романтическими отношениями пары наблюдала вся общественность. Бузова публиковала в своем «Инстаграме» многочисленные фотографии с мужем, который дарил ей дорогие подарки и купал в любви. Однако ни подарки, ни счастливые улыбки на фото не смогли уберечь пару от развода. В 2016 году поползли слухи о том, что Бузова и Тарасов больше не вместе. У Ольги в аккаунте пропали фотографии с мужем, а Тарасов перестал сопровождать ее на светских мероприятиях. Позже развод пары подтвердили сами экс-возлюбленные.Практически сразу Тарасов завел отношения с полной противоположностью Бузовой - нежной, скромной и застенчивой моделью из Сальска Анастасией Костенко. В 2018 году пара расписалась, дончанка подарила ему сначала дочь Милану, а в 2020 году родила еще одну дочку - Еву.По словам инсайдеров, у Бузовой с Тарасовым не сложились отношения, потому что Ольга хотела строить карьеру, а для Дмитрия было важно, чтобы она была дома и рожала детей.