Оконный завод в Таганроге задолжал 8 миллионов рублей местным жителям



В Таганроге директор оконного завода нажился на 8 миллионов рублей путём обмана заказчиков. Сотрудники предприятия брали с людей предоплату, а затем магическим образом исчезали.



Подобный случай произошёл и в семье пенсионеров Татьяны и Николая Горбатко. В феврале 2019 года им на телефон пришло рекламное сообщение, в котором говорилось, что «Первый Оконный Завод» может за низкую стоимость провести работы в доме. Чета Горбатко как раз думала о том, чтобы поменять окно на кухне, но у них пока не было лишних денег. Они позвонили в компанию, чтобы уточнить стоимость установки. Девушка на том конце провода сказала, что сейчас к ним приедет мастер и сделает замеры, чтобы определиться с ценой.



- Меня очень удивило, что рабочий постоял немного у окна, а потом прошёл в комнату и сел за стол, - вспоминает Татьяна Васильевна. - Он сразу начал нас агитировать немедленно устанавливать окно. Назвал сумму в районе 25 тысяч рублей. Когда мы сказали, что для нас это слишком дорого, мужчина стал куда-то звонить и договариваться снизить стоимость. Всё это продолжалось минут 40, в итоге он сказал, что поставит окно за 11 300 рублей.



Разумеется, половину суммы надо было заплатить вперёд. Получив деньги, мастер обещал заменить окно в течение двух недель. Прошло две недели, прошла и третья — ничего. Тогда Николай Николаевич стал звонить в компанию, чтобы узнать, в чём дело. Сотрудница завода сказала, что согласно подписанному договору ремонт могут провести в течение 45 рабочих дней. Николай и Татьяна внимательнее изучили бумаги — действительно, там указаны такие сроки. Но по прошествии 45 дней, даже без учёта выходных и праздников, никто так и не пришёл.



Сын Горбатко, Александр Николаевич, работает адвокатом. Поняв, что его родителей «надули», он направил в «Первый Оконный Завод» претензию. Её приняли, но никакой реакции не последовало. Тогда в середине мая Николай Николаевич сам пошёл в фирму расторгать договор, так как все установленные сроки давно прошли.



Женщина, назвавшаяся представителем руководителя Дмитрия Терещенко, сказала, что своих денег заказчики не дождутся. Оказывается, директор завода — банкрот, и средства он вернуть не сможет. Но есть отличный выход — заплатить вторую часть суммы и самостоятельно забрать окно со склада. Конечно, такая перспектива никого не устроила. Тогда сотрудники пообещали, что 17 мая к ним приедет бригада и установит окно, даже с небольшой скидкой. Рабочие прибыли на день раньше.



К дому супругов подъехала «ГАЗель», затем — легковушка. Из автомобилей вышли несколько человек, которые стали требовать от Горбатко деньги. Ни в той, ни в другой машине окна не было.



- Они говорили, что мы вообще ничего не получим, если не заплатим вторую часть суммы. Они так нагло, с издёвкой, говорили с нами. Затем заявили: «Не хотите платить — до свидания». И уехали. А мы ещё так подготовились к их прибытию, убрали всё возле окна, сняли кондиционер. Теперь у нас там дырка осталась.



После вопиющего случая сын пенсионеров обратился с иском в суд и с заявлением — в полицию. В суде выяснилось, что чета Горбатко — далеко не первые жертвы Терещенко. В общей сложности он должен жителям Таганрога порядка 8 миллионов рублей. Мировой судья постановил взыскать с индивидуального предпринимателя аванс, который он получил с пожилых людей, а также неустойку, моральный вред, расходы на оплату услуг работников суда и штраф. Общая сумма составила порядка 21 тысячи рублей. Терещенко призвали к гражданской ответственности, но с его стороны пока никаких действий не последовало.



Изучив отзывы о «Первом Оконном Заводе» в Таганроге, можно увидеть, что многие заказчики остаются им недовольны. Люди жалуются на плохое качество работы и затягивание сроков.



