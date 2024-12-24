Огромный затор из-за ДТП с автобусом и газелью образовался в Ростове
В Ростове-на-Дону из-за аварии с газелью и автобусом образовалась значительная пробка. По данным карт затор растянулся на трех улицах на несколько километров.
По данным очевидцев событий, ДТП случилось около 9:00 на улице Щаденко. По кадрам свидетелей аварии видно, что столкнулись маршрутный автобус №82 и газель.
Пробка растянулась на несколько километров на Щаденко, Вересаева и Берберовской.
Водителям советуют искать альтернативные маршруты и объездные пути.