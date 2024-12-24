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Огромный затор из-за ДТП с автобусом и газелью образовался в Ростове

Огромный затор из-за ДТП с автобусом и газелью образовался в Ростове

В Ростове-на-Дону из-за аварии с газелью и автобусом образовалась значительная пробка. По данным карт затор растянулся на трех улицах на несколько километров.

По данным очевидцев событий, ДТП случилось около 9:00 на улице Щаденко. По кадрам свидетелей аварии видно, что столкнулись маршрутный автобус №82 и газель.

Пробка растянулась на несколько километров на Щаденко, Вересаева и Берберовской.

Водителям советуют искать альтернативные маршруты и объездные пути.
Фото: Яндекс.Карты
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