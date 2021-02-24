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Один погиб, и пятеро пострадали в ДТП с участием «ГАЗели» в Ростовской области

Один погиб, и пятеро пострадали в ДТП с участием «ГАЗели» в Ростовской области
В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием «ГАЗели». Происшествие случилось около полудня 26 февраля на трассе Миллерово - Вешенская.

По предварительной информации, 57-летний мужчина ехал на «ВАЗ-2115» в Миллеровском районе. Шофер выехал на «встречку», но из-за плохой видимости из-за тумана столкнулся со встречной «ГАЗелью» под управлением 42-летнего мужчины. От силы удара машины разлетелись в разные стороны, превратившись в месиво из металла.

- Погиб водитель «ВАЗ-2115», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Травмы получили пять человек. В больницу доставлены водитель грузовика, а также пассажиры «пятнадцатой»: 26-летняя девушка, 43-летняя женщина, 44-летний мужчина и 14-летний подросток.

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