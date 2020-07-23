Стало известно о состоянии здоровья экс-директора «Ростсельмаша»
Стало известно о состоянии здоровья 83-летнего экс-директора «Ростсельмаша». Ночью 19 июля на дом Юрия Пескова напали трое неизвестных.
Врачам удалось стабилизировать состояние почетного жителя Ростовской области. Несмотря на это, оно продолжает оставаться тяжелым.
Напомним, нападение на дом Пескова с целью ограбления случилось в селе Новомаргаритово Азовского района. Мужчину избили, а в результате нападения 80-летняя сестра экс-главы завода скончалась.
Позже злоумышленников задержали. Предполагаемыми грабителями оказались 26-летний и 28-летний жители Азовского района, а также 38-летний уроженец Санкт-Петербурга.
- При задержании у подозреваемых обнаружено и изъято имущество, похищенное в ходе совершения преступлений и принадлежащее потерпевшим, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», «Покушение на убийство» и «Разбой».