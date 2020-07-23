Стало известно о состоянии здоровья экс-директора «Ростсельмаша»

Стало известно о состоянии здоровья 83-летнего экс-директора «Ростсельмаша». Ночью 19 июля на дом Юрия Пескова напали трое неизвестных.Врачам удалось стабилизировать состояние почетного жителя Ростовской области. Несмотря на это, оно продолжает оставаться тяжелым.Напомним, нападение на дом Пескова с целью ограбления случилось в селе Новомаргаритово Азовского района. Мужчину избили, а в результате нападения 80-летняя сестра экс-главы завода скончалась.Позже злоумышленников задержали. Предполагаемыми грабителями оказались 26-летний и 28-летний жители Азовского района, а также 38-летний уроженец Санкт-Петербурга.- При задержании у подозреваемых обнаружено и изъято имущество, похищенное в ходе совершения преступлений и принадлежащее потерпевшим, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», «Покушение на убийство» и «Разбой».