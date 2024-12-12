Аксайский суд продлил арест подозреваемому в убийстве 8-летней девочки

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Аксайский районный суд продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве 8-летней девочки. Руслан Ш. останется в СИЗО до 17 февраля включительно.Убийство второклассницы произошло 17 мая в станице Ольгинской недалеко от Ростова-на-Дону. Школьница пропала, когда отправилась в магазин. Сначала родители самостоятельно попытались отыскать дочь. Вскоре к поискам подключились десятки неравнодушных людей.Во время поисковой операции были осмотрены продуктовые магазины, аптеки, опрошены подруги девочки. Спустя несколько часов надежда найти ребенка живым разбилась вдребезги. Тело второклассницы обнаружили в лесополосе.По версии следствия, школьница села в машину к незнакомцу. Водитель вывез ее из станицы и задушил.Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.