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Аксайский суд продлил арест подозреваемому в убийстве 8-летней девочки

Аксайский суд продлил арест подозреваемому в убийстве 8-летней девочки
Аксайский районный суд продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве 8-летней девочки. Руслан Ш. останется в СИЗО до 17 февраля включительно.

Убийство второклассницы произошло 17 мая в станице Ольгинской недалеко от Ростова-на-Дону. Школьница пропала, когда отправилась в магазин. Сначала родители самостоятельно попытались отыскать дочь. Вскоре к поискам подключились десятки неравнодушных людей.

Во время поисковой операции были осмотрены продуктовые магазины, аптеки, опрошены подруги девочки. Спустя несколько часов надежда найти ребенка живым разбилась вдребезги. Тело второклассницы обнаружили в лесополосе.

По версии следствия, школьница села в машину к незнакомцу. Водитель вывез ее из станицы и задушил.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: Ростов.Ру
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