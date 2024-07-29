Подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в Ольгинской оставили в СИЗО

Фото с похорон девочки.

Аксайский районный суд Ростовской области продлил арест Руслана Ш., подозреваемого в убийстве второклассницы. Руслана оставили в заключении до 17 августа.Трагедия произошла в конце мая в станице Ольгинской. Родители 8-летней девочки сообщили о ее пропаже, когда она не вернулась из магазина. Вскоре начались активные поиски, в которых участвовали многие местные жители. Через несколько часов тело девочки было найдено в лесополосе, она была задушена.Камеры зафиксировали девочку, сидевшую в эвакуаторе, которым управлял Руслан Ш. Мужчина жил в той же станице и был водителем эвакуатора. Он предложил подвезти девочку на эвакуаторе, когда она возвращалась домой. Это было последний раз, когда ее видели живой.Подозреваемый был найден благодаря местным жителям, участвовавшим в поисках. Они хотели утроить самосуд, но полиция вовремя предотвратила это.Эта трагическая история вызвала широкий общественный резонанс. На похороны девочки пришли более тысячи человек.