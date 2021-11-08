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Обстрелявший приют для животных под Новочеркасском оказался сотрудником МЧС

Обстрелявший приют для животных под Новочеркасском оказался сотрудником МЧС
Обстрелявший приют для животных под Новочеркасском оказался сотрудником МЧС по Ростовской области. Информацию об этом подтвердили в донском главке 10 ноября.

Как сообщал Rostov.ru, вопиющий случай произошел 7 ноября в станице Грушевской. На территорию приюта приехали трое пьяных мужчин, требуя встречи с руководителем организации - Ильей Нурутдиновым. Зоозащитник в тот момент находился в другом месте, но попросил подождать его. Через полчаса Илья приехал к приюту. Незваные гости исчезли, оставив окровавленное тело одной из собак - Другана. По словам зоозащитников, пес был самым добрым и контактным. Видимо, из-за этого и попал под пули. Остальные животные спрятались, увидев чужаков, а Друган решил познакомиться поближе.

По словам сотрудника, было два выстрела. Зоозащитники уверены, что еще кого-то из животных могли ранить, но пока не нашли, кого именно.

Илья сразу вызвал полицию и написал заявление. Предположительно, в собаку стреляли из карабина (прим. - облегченная винтовка с укороченным стволом). К счастью, в момент нападения было несколько очевидцев, которые смогли рассказать, как выглядели живодеры и на чем приехали.

Пока зоозащитники разыскивали негодяев, те вернулись на место расправы и забрали труп пса. Вероятно, они пытались избавиться от возможных улик, которые могли бы указать на их причастность. Однако тело убитого Другана и место преступления успели снять на камеру.

На следующий день Илья Нурутдинов нашел стрелка. Им оказался 23-летний сотрудник МЧС.

- Он сказал, что его ребенка якобы покусала одна из наших собак прямо на территории приюта, - поделился зоозащитник. - Это бред! Те собаки, что находятся здесь, никого никогда не кусали. Кроме того, мы не могли не знать о том, что кто-то разгуливает по приюту. Да и если бы действительно покусали ребенка, сюда бы уже направили кучу проверок.

Данные о личностях стрелявших Илья передал в полицию. Правоохранители собирают материал.

Тем временем руководителю приюта позвонил глава МЧС по Ростовской области. Он принес извинения зоозащитникам и сообщил, что сотрудника уволили.

- Подобное поведение несовместимо с кодексом чести сотрудника МЧС. По решению руководства ГУ этот сотрудник уволен, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: severpost.ru/инстаграм приюта для животных «Дядя Феникс».
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