Обстрелявший приют для животных под Новочеркасском оказался сотрудником МЧС
Обстрелявший приют для животных под Новочеркасском оказался сотрудником МЧС по Ростовской области. Информацию об этом подтвердили в донском главке 10 ноября.
Как сообщал Rostov.ru, вопиющий случай произошел 7 ноября в станице Грушевской. На территорию приюта приехали трое пьяных мужчин, требуя встречи с руководителем организации - Ильей Нурутдиновым. Зоозащитник в тот момент находился в другом месте, но попросил подождать его. Через полчаса Илья приехал к приюту. Незваные гости исчезли, оставив окровавленное тело одной из собак - Другана. По словам зоозащитников, пес был самым добрым и контактным. Видимо, из-за этого и попал под пули. Остальные животные спрятались, увидев чужаков, а Друган решил познакомиться поближе.
По словам сотрудника, было два выстрела. Зоозащитники уверены, что еще кого-то из животных могли ранить, но пока не нашли, кого именно.
Илья сразу вызвал полицию и написал заявление. Предположительно, в собаку стреляли из карабина (прим. - облегченная винтовка с укороченным стволом). К счастью, в момент нападения было несколько очевидцев, которые смогли рассказать, как выглядели живодеры и на чем приехали.
Пока зоозащитники разыскивали негодяев, те вернулись на место расправы и забрали труп пса. Вероятно, они пытались избавиться от возможных улик, которые могли бы указать на их причастность. Однако тело убитого Другана и место преступления успели снять на камеру.
На следующий день Илья Нурутдинов нашел стрелка. Им оказался 23-летний сотрудник МЧС.
- Он сказал, что его ребенка якобы покусала одна из наших собак прямо на территории приюта, - поделился зоозащитник. - Это бред! Те собаки, что находятся здесь, никого никогда не кусали. Кроме того, мы не могли не знать о том, что кто-то разгуливает по приюту. Да и если бы действительно покусали ребенка, сюда бы уже направили кучу проверок.
Данные о личностях стрелявших Илья передал в полицию. Правоохранители собирают материал.
Тем временем руководителю приюта позвонил глава МЧС по Ростовской области. Он принес извинения зоозащитникам и сообщил, что сотрудника уволили.
- Подобное поведение несовместимо с кодексом чести сотрудника МЧС. По решению руководства ГУ этот сотрудник уволен, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.