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Обсерватор для зараженных омикроном коронавируса открыли в Ростовской области

Обсерватор для зараженных омикроном коронавируса открыли в Ростовской области
В Ростовской области для больных штаммом коронавируса омикрон открыли обсерватор. Инфекционное отделение на 60 коек заработало в Неклиновском районе. Об этом губернатор региона Василий Голубев сообщил на заседании оперштаба 27 декабря.

Помимо этого, в Ростовской области готов к работе еще один обсерватор на 30 коек. Скорее всего, это сделано для того, чтобы оградить больных омикроном от других зараженных.

- Это 49 мельцеровских боксов в шести инфекционных госпиталях. Госпитали выбраны по территориальному принципу, чтобы охватывать медпомощью всю территорию Ростовской области, – прокомментировал глава региона.

Штамм омикрон коронавируса выявили только у одного жителя Ростовской области. Это студент ЮФУ, который приехал из Конго. Еще одна женщина, прилетевшая из ЮАР, находится в обсерваторе с подозрением на опасный штамм.
Фото: komiinform.ru
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