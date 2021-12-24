Обсерватор для зараженных омикроном коронавируса открыли в Ростовской области

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В Ростовской области для больных штаммом коронавируса омикрон открыли обсерватор. Инфекционное отделение на 60 коек заработало в Неклиновском районе. Об этом губернатор региона Василий Голубев сообщил на заседании оперштаба 27 декабря.Помимо этого, в Ростовской области готов к работе еще один обсерватор на 30 коек. Скорее всего, это сделано для того, чтобы оградить больных омикроном от других зараженных.- Это 49 мельцеровских боксов в шести инфекционных госпиталях. Госпитали выбраны по территориальному принципу, чтобы охватывать медпомощью всю территорию Ростовской области, – прокомментировал глава региона.Штамм омикрон коронавируса выявили только у одного жителя Ростовской области. Это студент ЮФУ, который приехал из Конго. Еще одна женщина, прилетевшая из ЮАР, находится в обсерваторе с подозрением на опасный штамм.