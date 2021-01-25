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ОБСЕ зафиксировала военный вертолет на границе Украины с Ростовской областью

ОБСЕ зафиксировала военный вертолет на границе Украины с Ростовской областью
На границе Ростовской области с Украиной зафиксировали вертолет типа Ми-8/Ми-17. Воздушное судно наблюдатели миссии ОБСЕ заметили 21 января.

Вертолет увидели в районе пропускного пункта в городе Гуково. По информации специалистов, он направлялся с востока на северо-восток.

Ранее Ми-17 был замечен на территории РФ в сентябре 2020 года, когда он пролетал над донецким пунктом пропуска.

Практически каждый месяц сотрудники ОБСЕ сообщали об автобусах похоронной службы на границе с Украиной, проезжающих в сторону Ростовской области и сопредельного государства. Кроме того, продолжается движение поездов между Россией и Украиной. Однако из-за деревьев специалистам миссии не всегда удавалось определить, что именно перевозят на ж/д транспорте.

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