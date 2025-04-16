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Обществознание стало самым популярным предметом на ЕГЭ среди выпускников Ростовской области

Обществознание стало самым популярным предметом на ЕГЭ среди выпускников Ростовской области
В Ростовской области самыми популярными предметами на ЕГЭ стали профильная математика и обществознание. Об этом Donday сообщили в региональном министерстве образования.

Для поступления в вуз необходимо сдать русский язык и профильную математику. Русский язык обязателен, и без его сдачи невозможно поступить. Профильная математика считается дополнительным предметом, ее выбрали 7 519 человек.

Обществознание сдали 6 922 выпускника. Информатика заняла третье место с 3 237 участниками. Биологию выбрали 2 963 школьника, а физику — 2 638.
Фото: Ростов ру
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