В Ростовской области 120 выпускников выбрали ГВЭ вместо ЕГЭ

Фото: Rostov.ru.

Стало известно, сколько выпускников из Ростовской области отказались от ЕГЭ. Как сообщил DonDay.ru, 120 человек выбрали государственный выпускной экзамен — вместо единого госэкзамена.ГВЭ — одна из форм итоговой аттестации, наряду с ОГЭ (среди учеников 9-х классов) и ЕГЭ (среди 11-х классов). Однако он подходит далеко не всем обучающимся. Обычно его выбирают ученики учебно-воспитательных учреждений и школ закрытого типа, либо те, кто получает среднее профессиональное образование по госпрограмме.ЕГЭ в 2024 году будут писать более 16 тысяч человек из Ростовской области. Для сравнения, в 2023-м их количество составляли чуть больше 15,5 тысячи донских школьников (на 3% меньше).Чаще всего выпускники 2024 года выбирают из предметов для сдачи ЕГЭ профильную математику, обществознание, информатику, физику и биологию. Для проведения госэкзамена подготовят 150 мест на базе школ. Там разместят металлодетекторы, средства подавления связи, а также ip-камеры с онлайн трансляцией.