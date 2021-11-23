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Новым прокурором Таганрога стал советник юстиции из Иркутской области Евгений Подъяблонский

Новым прокурором Таганрога стал советник юстиции из Иркутской области Евгений Подъяблонский
Советник юстиции из Иркутской области стал новым прокурором Таганрога. Евгения Подъяблонского в ближайшее время представят личному составу.

Евгений Подъяблонский прибыл из Иркутской области, где был сначала прокурором отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области, а затем прокурором Балаганского района. С 2018 года до нового назначения занимал пост Нижнеудинского межрайонного прокурора.

До Подъяблонского прокурором Таганрога был Константин Фролов. Предыдущий руководитель ведомства в августе 2021 года был уволен из органов прокуратуры по собственному желанию. Предполагалось, что Фролов займет аналогичную должность в Семикаракорском районе, однако до сих пор о его назначении или новой работе ничего неизвестно.
Фото: Фото: ТВ-12 Нижнеудинск.
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