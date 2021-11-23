Новым прокурором Таганрога стал советник юстиции из Иркутской области Евгений Подъяблонский

Фото: Фото: ТВ-12 Нижнеудинск.

Советник юстиции из Иркутской области стал новым прокурором Таганрога. Евгения Подъяблонского в ближайшее время представят личному составу.Евгений Подъяблонский прибыл из Иркутской области, где был сначала прокурором отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области, а затем прокурором Балаганского района. С 2018 года до нового назначения занимал пост Нижнеудинского межрайонного прокурора.До Подъяблонского прокурором Таганрога был Константин Фролов. Предыдущий руководитель ведомства в августе 2021 года был уволен из органов прокуратуры по собственному желанию. Предполагалось, что Фролов займет аналогичную должность в Семикаракорском районе, однако до сих пор о его назначении или новой работе ничего неизвестно.