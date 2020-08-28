Приказом Генерального прокурора РФ назначен новый заместитель прокурора Ростовской области. Им стал старший советник юстиции Александр Гацко. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Александру Валериевичу 41 год. В 2001 году он стал юристом , окончив Уральскую государственную юридическую академию. Сразу после выпуска поступил на службу в органы прокуратуры и до 2017 года был старшем следователем межрайонном прокуратуры , старшим помощником прокурора Западного административного округа Москвы, прокурора и старшего прокурора второго отдела управления по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Москвы, а также заместителя, первого заместителя Куцневского и Тушинского межрайонного прокурора.С 2017 по настоящее время Гацко был главой управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел юстиции прокуратуры Москвы.