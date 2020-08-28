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Назначен новый заместитель прокурора Ростовской области

Назначен новый заместитель прокурора Ростовской области
Приказом Генерального прокурора РФ назначен новый заместитель прокурора Ростовской области. Им стал старший советник юстиции Александр Гацко. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Александру Валериевичу 41 год. В 2001 году он стал юристом , окончив Уральскую государственную юридическую академию. Сразу после выпуска поступил на службу в органы прокуратуры и до 2017 года был старшем следователем межрайонном прокуратуры , старшим помощником прокурора Западного административного округа Москвы, прокурора и старшего прокурора второго отдела управления по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Москвы, а также заместителя, первого заместителя Куцневского и Тушинского межрайонного прокурора.

С 2017 по настоящее время Гацко был главой управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел юстиции прокуратуры Москвы.

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