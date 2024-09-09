Новым депутатом Госдумы от Ростовской области стала Виктория Абрамченко

Фото: соцсети Виктории Абрамченко

В донском регионе подвели итоги довыборов депутата Госдумы. Голосование проводилось с 6 по 8 сентября в Южном одномандатном избирательном округе № 152. В этот округ входят районы Ростова-на-Дону — Ворошиловский и Первомайский, а также Новочеркасск и Аксайский район (включая город Аксай).Согласно данным ЦИК Ростовской области, явка избирателей составила 42,31%. Наибольшее количество голосов, а именно – 75,73%, было отдано за Викторию Абрамченко, бывшего вице-премьера России, которая баллотировалась от партии «Единая Россия». Всего за нее проголосовали 154 908 избирателей.Второе место заняла кандидат от партии КПРФ Наталья Оськина. За неё проголосовали 23 069 человек, что составляет 11,28%. Третье место занял Максим Федоров, представляющий партию «Справедливая Россия — За правду». За него отдали свои голоса 9 075 избирателей, что составляет 4,44%. На четвертом месте – Дмитрий Величко, кандидат от партии «Новые люди». Его поддержали 6 827 избирателей, что составляет 3,34%. Пятое место досталось Роману Климову, кандидату от ЛДПР. За него проголосовали 5 693 человека, что составляет 2,78%. На шестом месте – Александр Ефимов, кандидат от партии «Яблоко». За него проголосовали 2 972 человека, что составляет 1,45%.Место депутата в Госдуме от Ростовской области освободилось после отставки Виталия Кушнарева. Бывший глава администрации Ростова-на-Дону ушел из Государственной Думы из-за нового назначения. Кушнарев занимает должность заместителя губернатора и министра транспорта Ростовской области.