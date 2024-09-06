Явка на довыборы депутата в Госдуму в Ростовской области составила почти 22%

Фото: Избирком Ростовской области

В Ростовской области в первый день голосования явка на дополнительные выборы депутата в Государственную Думу составила почти 22%. Итоги после закрытия участков 6 сентября подвели в региональной избирательной комиссии.Впереди еще два дня голосования – 7 и 8 сентября. Выбор продолжат делать жители Ворошиловского и Первомайского районов Ростова-на-Дону, Новочеркасска, а также семи поселений Аксайского района (относятся к Южному одномандатному избирательному округу).В список кандидатов входят шесть человек: Максим Федоров («Справедливая Россия — За правду»), Наталья Оськина (КПРФ), Александр Ефимов («Яблоко»), Дмитрий Величко («Новые люди»), Роман Климов (ЛДПР) и Виктория Абрамченко («Единая Россия»).Второй день голосования начнется 7 сентября в 08:00.