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Явка на довыборы депутата в Госдуму в Ростовской области составила почти 22%

Явка на довыборы депутата в Госдуму в Ростовской области составила почти 22%
В Ростовской области в первый день голосования явка на дополнительные выборы депутата в Государственную Думу составила почти 22%. Итоги после закрытия участков 6 сентября подвели в региональной избирательной комиссии.

Впереди еще два дня голосования – 7 и 8 сентября. Выбор продолжат делать жители Ворошиловского и Первомайского районов Ростова-на-Дону, Новочеркасска, а также семи поселений Аксайского района (относятся к Южному одномандатному избирательному округу).

В список кандидатов входят шесть человек: Максим Федоров («Справедливая Россия — За правду»), Наталья Оськина (КПРФ), Александр Ефимов («Яблоко»), Дмитрий Величко («Новые люди»), Роман Климов (ЛДПР) и Виктория Абрамченко («Единая Россия»).

Второй день голосования начнется 7 сентября в 08:00.
Фото: Избирком Ростовской области
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