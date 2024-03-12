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Новый ЖК на месте старого аэропорта подключат к водопроводу за полмиллиарда рублей

Новый ЖК на месте старого аэропорта подключат к водопроводу за полмиллиарда рублей
В Ростове на подключение к водопроводу ЖК потратят полмиллиарда рублей. В стоимость входят траты на озеленение (при вырубке деревьев и кустов в ходе работ), перекладку других инженерных коммуникаций, если они мешают (отопление, канализация, электричество, вентиляция, газ). Также учли и расходы на утилизацию, обеззараживание и вывоз лишнего грунта. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 12 марта.

Речь идет о многоэтажках, которые строят в районе старого аэропорта. Сначала подрядчик проведет инженерно-геодезические изыскания, подготовит проектную документацию и затем подключит жилой комплекс к системе города.

Заказчиком выступает ООО «Водоканалстройкомплект» («ВСК»). На выполнение инженерно-изыскательных работ предусмотрено четыре месяца. На строительно-монтажные — еще от трех до шести. Всего исполнителю нужно уложиться в 10 месяцев.

Система водоснабжения в Ростове и без того оставляет желать лучшего. После увеличения на нее нагрузки от новых домов число коммунальных аварий может вырасти.
Фото: DonDay.ru.
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