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Министр региональной политики Ростовской области покинул должность

Министр региональной политики Ростовской области покинул должность
Министр региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Дмитрий Шарков покинул пост. Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию из-за смены работы. Об этом информацию 6 мая сообщил источник Donday.

У Дмитрия Шаркова большой опыт работы в сфере внутренней политики. С 2001 года он сменил несколько должностей в органах муниципального управления, а спустя пять лет, в 2006 году, перешел на госслужбу. С 2011 года мужчина был начальником в управлении по работе с муниципальными органами внутренней и информационной политики. С 2015 года был замначальника, а после - начальником управления региональной и муниципальной политики в правительстве области. С 2018 года чиновник перешел в аппарат Заксобрания Ростовской области. В донском парламенте он работал до конца 2021 года и затем вернулся в правительство.

С января 2022 года Шарков был министром региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

После увольнения чиновника исполняющим обязанности региональной политики и массовых коммуникаций стал Владимир Островский.
Фото: правительство Ростовской области.
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