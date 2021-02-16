Новые случаи заражения выявили в 45 городах и районах Ростовской области

В Ростовской области за минувшие сутки зарегистрировали 323 человека с подтверждённым ковидным диагнозом. Все они оказались жителями 45 городов и районов Дона. Об этом сообщили в региональном правительстве 18 февраля.Самым инфицированным городом по-прежнему остаётся Ростов-на-Дону. В период с 17 по 18 февраля в донской столице выявили 121 случай заражения. На втором месте - Новочеркасск с 16 случаями, третью позицию занимает Таганрог - 14 случаев. В Батайске накануне у 12 человек подтвердился ковидный диагноз, в Неклиновском районе - у 11 человек.По восемь дончан подхватили COVID-19 в Азовском и Мясниковском районах, по семь дончан - в Азове, Гуково и Зерноградском районе. В Новошахтинске, Белокалитвинском, Кагальницком и Милютинском районах ковидный диагноз подтвердился у шести человек, в Шахтах, Багаевском, Октябрьском, Сальском, Семикаракорском и Тацинском районах - у пяти. По четыре жителя заразились коронавирусной инфекцией в Волгодонске, Егорлыкском, Каменском, Тарасовском и Чертковском районах.В Красносулинском, Куйбышевском, Пролетарском, Усть-Донецком и Цимлянском районах специалисты зарегистрировали по три человека с COVID-19, в Зверево, Каменске-Шахтинском, Волгодонском, Дубовском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Миллеровском и Шолоховском районах - по два. Единичные случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Верхнедонском, Веселовском, Орловском, Песчанокопском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском и Целинском районах.Добавим, в настоящее время власти оценивают эпидемиологическую ситуацию в регионе по системе «Светофор». В тех районах, которые находятся в «зелёной» зоне, сняли практически все ограничения, введённые из-за опасного вируса. Но на тех территориях, где по-прежнему действует «красный» режим, чиновники собираются, наоборот, ужесточить санитарные требования. По мнению замгубернатора Бондарева, напряжённая обстановка с COVID-19 в муниципалитетах связана с недостаточным тестированием населения на коронавирус и со слабой кампанией по вакцинации местных граждан.