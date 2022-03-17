Новый перевозчик не справился с работой на проблемном маршруте № 12 в Ростове

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Смена компании-перевозчика не повлияла на работу маршрута № 12. Люди продолжают жаловаться на нерегулярные перевозки и получасовое ожидание автобуса на остановках.В редакцию Rostov.ru обратилась жительница ЖК «Акварель» Елена Соколова. Женщина пожаловалась на плохую работу маршрута № 12.- Утром 17 марта я прождала автобус 40 минут. Вместо со мной на остановке стояли около 30 человек. На минуточку, температура на улице была -8 градусов, - рассказала ростовчанка. - Когда долгожданная маршрутка подъехала, водитель лишь пожал плечами. Он посоветовал жаловаться в транспортную компанию. Но мы уже не знаем, кому писать и просить дать нам нормальный транспорт!Эпопея с нерегулярными перевозками началась еще несколько лет назад. Нерегулярные перевозки, грязь, отсутствие кондиционеров летом и отопления зимой - лишь малая часть жалоб ростовчан. Транспорт обслуживает сразу несколько районов, в том числе крупные жилищные комплексы. Однако новенькие дома возводятся существенно быстрее, чем власти адаптируют транспорт под увеличивающуюся нагрузку.После многочисленных жалоб людей контракт с предыдущим перевозчиком был расторгнут. В начале февраля ООО «Вертикаль» выиграла конкурс на перевозки по маршрутам № 12, 60 и 60а.Новый перевозчик обещал выпустить на линии новые автобусы большой вместимости с кондиционерами. В частности, для маршрута № 12 предполагалось четыре машины. На деле же оказалось совсем иначе.- Я видела на линии всего два новых автобуса: один - на начальной остановке, второй - на конечной, - признается Елена. - Конечно, они и будут ездить раз в 40 минут, хотя в популярных приложениях график работы маршрута указан чуть ли не каждые 10 минут.Ростовчане не понимают, почему власти не могут решить вопрос с транспортным обеспечением в районе. Ежедневно сотни человек мерзнут на остановках в ожидании своего автобуса, в то время как они простаивают на конечных.